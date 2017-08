TXKL ditmaal vanuit Steenenplaats

Vanuit restaurant De Steenenplaats in Den Burg verzorgt Aron Zeeman komende zaterdag tussen 10:00 en 11:00 weer een nieuwe aflevering van Texel kijken en luisteren. De uitzending is te zien op de website van de Texelse Courant.

Ook dit keer legt Texels jongste televisiester weer een veelzijdige show op Tafel. Zo gaan Job Schepers van de Texelse Courant en VVV-directeur Frank Spooren in discussie over het toerisme en vertelt Tessa van Daalen over haar paardenboeken en haar blogs. De uitzending is ditmaal van tevoren opgenomen.

Het volledige programma:

1. Claudia Segers

2. Fred winkel en Geert Bosscha vertellen over Blues.

3. muziek van Edwin 'blues' Bakker

4. Tessa van Daalen vertelt over nieuw boek.

5. Erik van der spek met zijn natuurtip.

6. Flora.

7. Tessa van Daalen en Job Schepers over blogs.

8. Frank Spooren en Job Schepers over toerisme op Texel

9. Kookitem.