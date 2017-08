Presentatie over Texelse producten

Drukte voor de kraam van kaasboerderij Wezenspyk op de maandagmarkt in Den Burg.

De betekenis van streekproducten, het gebruik, de consumenten, landelijke trends, mogelijkheden en de gang van zaken van streekproducten op het eiland Texel.

Het komt aan orde orde op een presentatie vrijdagavond 25 augustus in dorpshuis De Waldhoorn door Vincent Lap uit Den Hoorn. Vincent (22) hoopt deze week af te studeren aan de Agrarische Hogeschool in Dronten voor de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Tuin- en Akkerbouw. Het afstudeerwerkstuk dat hij in het afgelopen halfjaar schreef heeft als onderwerp: "Texels eigen, een haalbaarheidsonderzoek naar de lokale afzetmogelijkheden van Texelse agrarische producten."

De inloop voor de presentatie is om 19:00 uur en start om 19:15 uur. Het betreft een presentatie met ruimte voor enige discussie.