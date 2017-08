Zoldertheater in Zomerbieb

In de laatste week van de zomervakantie sluit dinsdagochtend 29 augustus het Zoldertheater de ZomerBieb af met een voorstelling die duurt van 11.00 – 11.45 uur.

Zoldertheaterspelers Geert van Diepen en Lia Rood maken al jaren aantrekkelijk theater voor jonge kinderen met hun (groot)ouders. Hun taalrijke voorstellingen met verfijnde humor zijn geïnspireerd op thema's van bekroonde prentenboeken.

Dit keer spelen ze een grappig en poëtisch verhaal over een zusje en een broertje, die elkaar verbazen en beetnemen met tovertrucs en tovergrapjes. Met toneel, poppenspel en toverliedjes in een sfeervol kamerdecor. De theaterliedjes uit de voorstelling zijn op CD verkrijgbaar na de voorstelling.

Speellengte: 40 minuten, leeftijd: 3- 7 jaar

De entree is gratis, maar i.v.m. de ruimte is reserveren gewenst. Per kind mag er één volwassen begeleider mee. Reserveren kan via de knop activiteiten op www.kopgroepbibliotheken. Of bij de bibliotheek, Drijverstraat 7, Den Burg, telefoon 0222-312743, e-mail texel@kopgroepbibliotheken.nl.