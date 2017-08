Zomeravondconcert in de Hoornderkerk

Emma Roijackers (viool) en Riëtte Olthof (piano) verzorgen dinsdag 15 augustus een zomeravondconcert in het kerkje van Den Hoorn.

Emma studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Ilya Grubert en won verschillende prijzen, onder andere bij het Prinses Christina Concours. Ze volgde masterclasses bij Jaap van Zweden en Emmy Verhey en heeft meerdere keren in het Concertgebouw in Amsterdam opgetreden.

Riëtte Olthof groeide op op Texel en kreeg daar zowel viool- als pianolessen (onder andere aan de Artex Kunstenschool). Na een aantal jaren pianolessen gevolgd te hebben bij Rachel Vroom, studeerde zij verder aan het Utrechts Conservatorium bij Hans Eijsackers en daarna bij Frank van de Laar aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle. Vorig jaar sloot ze daar haar master af met een 9.

De 15e augustus combineren Emma en Riëtte Bach de vioolsonate van Poulenc en enkele van de 24 preludes van Shostakovich (in een bewerking voor viool en piano). Van Bach zullen twee heel verschillende sonates aan bod komen die verschillende gezichten van Bach laten zien. Met de serieuze en uitgebreide fuga uit de sonate voor solo-viool blijkt dat ook op viool meerstemmig gespeeld kan worden, al is dat niet zo eenvoudig. De sonate in E, oorspronkelijk voor viool en klavecimbel, is haast dansmuziek en combineert diep ontroerende met hele enthousiaste delen. Het laatste deel lijkt haast orkestmuziek en doet denken aan de virtuoze vreugde uit delen van de Brandenburgse concerten. Het concert begint om 20.15uur. Er wordt geen entree geheven, wel is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage na afloop.