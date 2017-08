Wijn aan Zee Texel: proeverij op het Zeereeppad in De Koog

Het Zeereeppad op de duinen van De Koog tussen paal 20 en 19,5 is zondag 13 augustus locatie voor de proeverij Wijn aan Zee. De plek waar wijnliefhebbers zich verzamelen en verschillende hoogwaardige wijnen kunnen proeven. Wijnleveranciers en een chef-kok van het eiland zorgen voor culinair genot. Van 15.00 tot 21.00 uur wordt de wijnproeverij gehouden.

Bekende wijnleveranciers van het eiland zijn aanwezig om lokale en bijzondere wijnen te serveren. Zij worden vergezeld door andere wijnhuizen die ook aan de Texelse horeca leveren. De leveranciers vertellen graag over de herkomst, het bouquet, de smaak en reden van prijsverschillen. Nadine Mögling, SVH Meestergastvrouw van Michelinsterrestaurant Bij Jef verzorgt op zondag om 15.00 uur een masterclass wijn & spijs. Kosten €20 p.p. Reserveren kan via wijnaanzee@outlook.com, er is beperkt plaats.

Foodstand

Tijdens het evenement zijn er bij de foodstand verschillende hapjes verkrijgbaar, evenals een non-alcoholische versnapering. Volgens chef-kok Joram Timmerman: "De hapjes zijn complementair aan de wijnen, kleine smakelijke porties. Het zou namelijk fijn zijn als de bezoeker bij de omliggende strandtenten en restaurants in de Dorpsstraat ook nog aanschuift. Zo heeft iedereen plezier van een nieuw evenement."





Kaartverkoop

Bezoekers kunnen in de voorverkoop of tijdens het evenement een proefkaart kopen. Deze kost €10,-. De bezoeker ontvangt met de proefkaart verschillende proefglaasjes, één bijpassend hapje en het wijnglas waarmee de bezoeker langs de eilandse bistro kramen flaneert. Voor wie nog wil doorproeven is bij de deelnemende bedrijven, op vertoon van de proefkaart een glas wijn verkrijgbaar. De voorverkoop gaat binnenkort van start, informatie hierover en over het evenement wordt gegeven op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/wijnaanzeetexel

Zeereeppad

Wijn aan Zee een particulier initiatief en wordt nu met behulp van Puur Zsa Zsa Zsu en CharpFood.tx georganiseerd. "Het idee van een wijnproeverij in de duinen van De Koog is ontstaan na een bezoek aan een wijnproeverij in het centrum van Brussel met mijn familie en uiteindelijk opgezet om de locatie als eilands duindorp op de kaart te zetten", vertelt aldus Joram Timmerman van Charpfood.tx. Het door Stichting Coeghe in 2009 aangelegde Zeerreeppad in de duinen van De Koog vormt het podium voor dit evenement. De organisatie streeft ernaar om een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren.