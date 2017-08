Zomerconcert in Hoornder kerkje

In het Hoornderkerkje is woensdagavond 9 augustus 2017 een orgel- en pianorecital door Lidia Ksiazkiewicz. Ze speelt stukken van Boyvin, Bach, Chopin en Piazolla. Aanvang 20.15 uur.

Lidia Ksiazkiewicz (*1977) is geboren in Poznan, Polen, begon op haar vijfde met piano spelen. Later had ze ook belangstelling voor orgel. Op briljante wijze studeerde ze aan de Academiën van Bydgoszcz en Poznan waar ze aan beiden cum-laude afstudeerde. Laureaten en eerste prijzen verwierf zij tussen 1994 en 2004 op het internationale muziek- concours van de 20ste eeuw te Varsovic, het Internationale Orgelfestival van Rimini in Italië, was samen met de organist van "Het Steiger", Anton Doornhein in 2001 de laureaat op het Inter-nationale Orgelconcours in Haarlem, dat gewijd was aan César Franck, het Internationale orgelconcours in Graz, de Grote Prijs Florentz van de Academie voor Schone Kunsten in Angers, internationale Orgel-concours in Chartres en in Saint-Maur kreeg zij een gouden medaille voor klavecimbel. Lidia is een veel gevraagde musicus, die wereldwijd optreedt.

Naast haar opleiding als pianiste en organiste is zij een vervolgstudie pedagogie begonnen en heeft deze afgesloten met een diploma als orgel- en pianodocent. Bovendien heeft zij een publicatie uitgegeven over de pianistische techniek bij het uitvoeren van Romantische orgelrepertoire. Momenteel is Lidia titulair organist van het grote orgel in de kathedraal van Laon, Frankrijk en docent aan het conservatorium in Straatsburg.