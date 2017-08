Zelfmaakmarkt in Den Hoorn

Op de Zomermarkt van Den Hoorn op donderdag 10 augustus een Zelfmaakmarkt.

Voor iedereen die kleinschalig bezig is (in keuken of schuur) en huisgemaakte potjes jam of gehaakte pannenlappen wil presenteren/verkopen. Met eigen tafel kan men gratis staan en wie snel inschrijft is verzekerd van een mooie plek. Ook is het mogelijk om op deze themamarkt voor gereduceerd tarief een kraam te huren. Een halve kraam is te huur voor €7,50,-. Aanmelden via mail: marina.affourtit@texel.com of bel 06 550 130 44. De mark is van 13.00 tot 18.00 uur, bezoeker zijn van harte welkom.