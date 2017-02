Acht Texelaars doen mee aan Barrelchallenge

Acht Texelse chauffeurs en hun bijrijder vertrekken komend weekend voor deelname aan de Barrelchallenge, een avontuurlijke autorit van een week door Duitsland, Zweden en Noorwegen.

Tiemen Haasdijk: "Eind deze zomer (2016) waren we met onze vriendengroep bij elkaar gekomen om voor de groep wat leuks te plannen. Vier jongens hadden al meegedaan aan de Barrelchallenge-zomereditie van 2016. Onder een biertje besloten dat we dat met z'n allen wel konden gaan doen. Uiteindelijk werd besloten om met acht personen en vier auto's aan de start te komen van de wintereditie van de Barrelchallenge, die zal plaatsvinden van 12 t/m 17 februari. Ze vormen vier teams, bestaande uit Sandor Pool en Jacco Veeger (met Barrelauto: BMW 520, uit '96), Ruud Betsema en Henk-Jan Slegenthorst (Volvo S40 uit '97), Laurens Slik en Myron Daalder (BMW 525 uit '95) en Jeffrey Garritsen en Tiemen Haasdijk (Bmw 520 uit '96). Tijdens de rit krijgen ze een opdrachten en vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: Maak een foto met dit voorwerp, of strikvragen, opdrachten waarbij ze de lokale bevolking moeten betrekken, etc. 's Avonds moeten de resultaten bij de jury worden ingeleverd en wordt de tussenstand bekend gemaakt. Er zijn leuke prijzen te winnen, oplopend tot €1000,-. Er mag alleen worden gereden in auto's van voor bouwjaar '97. Iedere auto is ''gepimpt'' naar de smaak van de bestuurders, in bijzondere kleuren gespoten. Op elke auto zitten allerlei accessoires, zoals; verstralers, zwaailampen, knipperlampen, luchthoorns, toeters, rookinstallaties en dergelijke. Via hun Facebookpagina Team Texel doen ze verslag van hun avonturen. De rit is mede mogelijk dankzij vele Texelse sponsors.