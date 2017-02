€2,1 miljoen Postcodeloterij voor landbouwproject Bangladesh Zilt Proefbedrijf en ICCO

De Postcode Loterij steunt het innovatief landbouwproject van ICCO en Zilt Proefbedrijf Texel in Bangladesh.

In een afgeladen Carré vond op maandagavond 6 februari het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij plaats. Tijdens deze feestelijke avond maakte de Loterij bekend wat het bedrag is dat zij het afgelopen jaar wisten te werven voor het goede doel. Ook werd bekend gemaakt aan welke goede doelen deze fondsen zouden bijdragen.

ICCO, (coöperatie voor "grensverleggend ondernemen" en vaste beneficiant van de Loterij sinds 2008) ontving dit jaar niet één maar twee cheques. Eén daarvan is bestemd voor een innovatief en duurzaam landbouwproject samen met Zilt Proefbedrijf Texel in Bangladesh: De Zout Oplossing. In totaal deelde de Postcodeloterij €341 miljoen uit aan 110 goede doelen. ICCO mocht een cheque in ontvangst nemen voor het project De Zout Oplossing, dat samen met het Texelse bedrijf is opgezet. Met deze bijdrage van ruim €2,1 miljoen kunnen ICCO en Zilt Proefbedrijf Texel zouttolerante gewassen introduceren in zuid Bangladesh. In de kustgebieden van Bangladesh neemt het zoutgehalte in de bodem toe. Het gevolg is dat er geen gewassen meer op groeien. "Dankzij de Postcode Loterij kunnen ICCO en Zilt Proefbedrijf Texel kleinschalige boeren helpen om hun grond op duurzame wijze weer productief te maken. Door gewassen te verbouwen die wél op verzilte grond groeien kunnen de boeren weer inkomsten en voedselzekerheid opbouwen", meldt het persbericht.