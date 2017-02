Tweede plaats voor Babs de Haan in Den Helder

In Den Helder vond afgelopen weekend de tweede competitiewedstrijd plaats alwaar een deel van de GVT-selectie aanwezig was om de progressie in de resultaten te meten. In diverse leeftijdscategorieën en divisies kwamen de Texelse turnsters in de turnarena aan bod met als hoogtepunt de tweede plaats voor Babs de Haan in de vierde divisie bij de senioren.

In de leeftijd tot 9 jaar turnden Bo Koorn en Fleur Oosterhof afgelopen zaterdag voor GV Texel. Al snel was duidelijk dat het veel beter ging dan de eerste wedstrijd in Wieringen van eind november. Bo wist haar veertiende plaats vast te houden, maar Fleur rukte, ondanks een flinke fout op de brug ongelijk, op van de 26e naar de 21e plaats.

Zondag in alle vroegte streden in het hoogste rayon nivo Imke Bootsma en Jorinde Boshuis in de instapklasse (tot 8 jaar) voor een hogere klassering. Vooral op balk waar de eerste wedstrijd nog veel misging lieten de beide jongste turnsters van de selectie zien veel bijgeleerd te hebben. Jorinde verschoof in het klassement van de 28e naar de 23e plek en Imke die een zeer creatieve route had uitgestippeld op de vloeroefening tunde zich van de 27e naar de veertiende plaats. Hiermee zit ze in de bovenste helft van het deelnemersveld en komt een plek bij de eerste 10 turnsters in zicht.

Isa Schouwstra was daarna aan de beurt bij de oudere pupillen. Brug en sprong zijn haar sterke toestellen, maar balk en vloer gaven veel problemen. Op balk eraf met de radslag en daarna teveel evenwichtsverlies in het vervolg van haar oefening om een hoge klassering te kunnen bereiken. Ook op vloer ging het niet lekker. De inhoud van de oefening zal wat zwaarder moeten en iets meer rust in het bewegen zal de uitstraling van het geheel goed doen. De tiende klassering in de eerste wedstrijd werd niet verbeterd. Het werd weer een tiende plek.

Als laatste turnster van GVT kwam Babs de Haan in actie. In de vorige wedstrijd zat het venijn in de staart. Na drie perfecte oefeningen werd toen alles op brug ongelijk vergooid. Dit keer was brug het toestel waarmee gestart werd. De weldoordachte oefening werd er uit geperst en tot een goed einde gebracht. Even kon er worden ontspannen. Balk ging vlekkeloos en Babs stond na twee toestellen weer riant aan kop. Op vloer ging het dan mis. Eerst de flikflak gevolgd door streksalto met halve schroef, waarbij er problemen waren bij de landing, maar bij de "twistsalto" was het echt raak.(zitvlak op de vloer) Als slottoestel tweemaal een sprong over de "Pegasus" . Babs sprong beide sprongen iets te energiek waardoor enkele pasjes bij de landing noodzakelijk waren.

Uiteindelijk resteerde de tweede plaats en daarmee verbeterde ook Babs zich ten opzichte van de eerste wedstrijd alwaar zij als zesde was geëindigd.