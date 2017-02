Herdenkingsbijeenkomst Slag om de Javazee

De Slag om de Javazee op 27 februari 1942 kostte in totaal 2300 geallieerde opvarenden het leven. 75 Jaar na dato, op 27 februari 2017, wordt de desastreus verlopen zeeslag waarbij ook enkele Texelse slachtoffers vielen in Den Helder herdacht.

Naar aanleiding van het verdwijnen van de oorlogsgraven in de Javazee berichtte de Texelse Courant eind november over twee Texelaars die sneuvelden tijdens deze zeeslag. Het betreft Harmen Smit, geboren op 10 april 1921. Hij voer tijdens de Tweede Wereldoorlog als matroos tweede klasse bij de Koninklijke Marine en tijdens de Slag om de Javazee voer hij op de Hr. Ms. "De Ruyter". Hij werd 20 jaar. Onder de gesneuvelde opvarenden ook Hendrikus Hoogeland, kwartiermeester bij de Koninklijke Marine. In 1946 verscheen in de Texelse Courant het bericht dat hij bij de Slag om de Javazee was gesneuveld. Hij werd 39 jaar. Ook Schout bij Nacht Karel Doorman, de eerste commandant van De Mok, kwam om.

De herdenking in Den Helder is in aanvulling op die in Den Haag. In hoeverre er op Texel nabestaanden zijn is niet bekend. Maar ook zij hebben, net als overlevenden en/of nabestaanden van hen, de mogelijkheid om aanwezig te zijn. Aanmelding, tot 15 februari, is mogelijk bij W. Dobber, telefoon 06 53 250 993 op per e/mail w.dobber.duh@ziggo.nl.