Opvolging voor Semke Delicatexel De Koog

Semke Delicatexel blijft bestaan. Lange tijd was onduidelijk of de delicatessewinkel in het hart van De Dorpsstraat nieuwe eigenaren zou krijgen, maar per 1 februari starten Eelco Groot (52) en Tina Mud (50) uit Den Burg vol enthousiasme.

Opluchting in De Koog. De winkel is een begrip in het dorp en een vast adres voor veel Kogers voor een broodje of een halve kip. Een formule die gehandhaafd blijft. "Daarom zijn wij ook zo blij. We wilden het over doen aan mensen die dezelfde gedachten hadden met de zaak. Het dorp was er niet bij gebaat om weer een horecazaak of souvenirwinkeltje erbij te krijgen. Daar zijn er wel genoeg van", vertelt Semke de Haan. Na 36 jaar is het voor hem en zijn vrouw Hannie genoeg geweest. "Nu kunnen we eindelijk eens op verjaardagen. Het wordt wel vreemd om me in het hoogseizoen niet bezig te houden met de winkel denk ik", vertelt Semke.

