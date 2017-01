De oudste Friezen kwamen van Texel. Dat de steun voor die theorie groeit, blijkt uit een artikel vandaag in de Leeuwarder Courant.

Lange tijd is beweerd dat de eerste Friese kustbewoners uit Drenthe kwamen. De Leeuwarder Courant van vandaag schrijft: "Archeoloog Herre Halbertsma opperde in 1982 dat er een relatie zou bestaan met de Noord-Hollandse kustcultuur. Die opmerking kreeg destijds weinig navolging, maar andere wetenschappers zitten nu toch op ditzelfde spoor. Ook de vooraanstaande Groninger aardewerkdeskundige Ernst Taayke is inmiddels 'om': ,,Waarom zouden er geen mensen van Texel het kweldergebied hebben bezocht?'' vraagt hij zich af op basis van vergelijkend onderzoek. „Het is aannemelijk dat de kwelders in de zevende eeuw voor Christus bezocht werden door voortrekkers en verkenners uit verschillende streken, vermoedelijk met scheepjes, maar misschien deels ook te voet, eventueel met kleine sleden, langs de kustlijn.''

In de Leeuwarder Courant ook uitgebreid aandacht voor het boek "Van Wierhuizen tot Achlum, honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden", onder redactie van Annet Nieuwhof.

Het artikel is te lezen via deze link