Lokale chefs schitteren tijdens Film Food Event in Cinema Texel

In cinema Texel wordt 31 januari het derde Film Food Event gehouden. Na de documentaire 'Fucking Perfect' van Sergio Herman en de kaskraker 'Burnt', zal Cinema Texel dit keer in het teken staan van Noma. Ook wel bekend als het beste restaurant ter wereld.





De televisieprogramma's reizen de pan uit, samen eten is het nieuwe uitgaan en de ontwikkelingen in de culinaire wereld zijn eindeloos. Want, food is hot! De organisatie, in handen van Zsa zsa zsu Eventmanagement en Cinema Texel, wil de bezoeker graag kennis laten maken met de documentaire; het verhaal, de uitdaging, de opoffering, de ingrediënten, de gerechten. De documentaires 'My perfect storm' en 'Ants on a shrimp' omlijst met acht verschillende gerechtjes, bieden een complete culinaire avond met inhoud.

Noma

Noma, gevestigd in Kopenhagen, is al vier keer bekroond met de titel 'Beste restaurant ter wereld' en telt twee Michelinsterren. Chef-kok René Redzepi heeft veel ervaring opgedaan in restaurants over de hele wereld. Maar bij Noma proef je gerechten uit de New Nordic Kitchen, waar ingrediënten uit de omgeving de boventoon voeren. "Iets dat wij op Texel natuurlijk omarmen. Het is uniek is dat we deze documentaires op Texel kunnen zien. En het is helemaal uniek is dat beide op één avond te zien zijn. Dat in combinatie met acht van Texels beste koks is een avond die je niet wilt missen", vertelt Jongeneel, eigenaresse van Zsa zsa zsu.





Lokale chefs

De gerechtjes zijn geïnspireerd op de gerechten en technieken uit de documentaire. Bezoekers kunnen genieten van Texels lokale chefs en hun kookkunsten. Zo heeft het Film Food Event zich verzekerd van de volgende deelnemers: Bij Jef, Visrestaurant 't Pakhuus, Vincent Eilandkeuken, Restaurant Bos & Duin, Smakelijk & Meer, Anneke's Kitchen, CharpFood.tx en de Texelse Chocolaterie.

Op 31 januari is iedereen vanaf 17:00 uur welkom. De avond eindigt rond 22:00 uur. Bezoekers krijgen de twee documentaires te zien en acht verschillende gerechtjes. Kaarten á € 39,50 zijn online te bestellen via www.cinematexel.nl. "Omdat de eerste twee edities snel uitverkocht waren, raden wij u aan op tijd uw kaarten te bestellen", besluit Jongeneel.