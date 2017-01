Grand Hotel Opduin in De Koog is vanavond (zaterdag 7 januari) het toneel van het LightLounge! Feest.

Het Loungefeest is van 20:30 tot 00:30 uur. Het feest wordt georganiseerd door lichtkunstenaar Daan van Loenhout. Kaarten à €21,- verkrijgbaar via www.gallery-of-light-art.com of via Daan van Loenhout, tel. 06-19197840