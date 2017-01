Spreekdag over zandige PH-dijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt donderdag 12 januari een spreekdag over het plan voor de zandige Prins Hendrikdijk.

De plannen liggen sinds 19 december 2016 ter inzage. HHNK: "Heeft u de plannen al bekeken? Zijn er onderwerpen waar u graag meer duidelijkheid over krijgt? We begrijpen dat u soms liever een persoonlijk gesprek voert: dat kan op donderdag 12 januari tijdens onze spreekdag. Tussen 09:00 en 16:00 uur kunt u bij Dorpshuis 't Skiltje, Ruyterstaat 61 te Oudeschild binnenlopen en uw vragen stellen aan omgevingsmanager Neeltje Annink." Wie verhinderd is op 12 januari maar wel graag in gesprek wil kan contact opnemen met Neeltje Annink van HHNK. Dat kan via 072 582 8282.