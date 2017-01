Tubantia weer permanent verhuurd

Tubantia gaat weer permanent verhuurd worden. Dat blijkt uit een vacature waarin gezocht wordt naar een beheerder voor het voormalige vakantiecomplex aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog. Het pad was eerder in beeld als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers, daar kwam het nooit van.

In het verleden werd Tubantia al gebruikt voor de huisvesting van vakantiekrachten. "De 26 appartementen van Tubantia komen beschikbaar voor permanente verhuur. Daarom zijn wij op zoek naar een beheerder", meldt Woontij. Later wordt meer bekend gemaakt over de nieuwe situatie.