Zaak Langeveld tegen gemeente

Frits Langeveld en de gemeente staan volgende week (11 januari) tegenover elkaar in de rechtbank van Alkmaar. Onderwerp van discussie is de gunning van het Waaggebouw aan hotel De Lindeboom en de procedure daaromtrent.

Langeveld is van mening dat de besluitvorming niet eerlijk is verlopen en vindt dat zijn eigen plannen geen eerlijke kans hebben gehad. Daarnaast kan de horecatycoon zich niet vinden in het feit dat de gemeente meebetaalt aan het opknappen van het monument. Volgens Langeveld zouden deze kosten voor de investeerder zijn. Het zijn drukke dagen voor Langeveld. Op 4 januari staat hij ook al in de rechtbank te Alkmaar. Dan wordt er uitspraak gedaan in de zaak tussen hem en Paul van Dijk. Het advies van de rechter om er samen uit te komen, leverde niets op.