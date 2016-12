Reünie bij de Zwaluwen

Sportvereniging ZDH in Den Hoorn houdt op zaterdag 18 maart 2017 een reünie, bedoeld voor (oud)leden van de vereniging van 50 jaar en ouder.

De reünie wordt gehouden tussen 13:00 en 17:00 uur op het sportpark van ZDH aan de Witteweg in Den Hoorn. Er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd, aanmelden kan via ZDHDenHoorn@gmail.com of tel. op 0222 - 314438 (Louis Bakker) waar ook verdere informatie verkregen kan worden. De kosten voor deelname bedragen € 7,50. Deze kunnen worden voldaan op bankrekening nr. NL16RABO0362514666 t.n.v. s.v. ZDH, o.v.v. naam en telefoonnummer. Na ontvangst hiervan is de aanmelding definitief.