Leden Adviesraad Sociaal Domein benoemd

Het college van b en w heeft de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Texel benoemd.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Advies over mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, nieuwe verordeningen, etc. Wat betreft de nieuwe verordeningen is er gekeken naar de leesbaarheid van de teksten en of het belang van de burger goed is vertegenwoordigd. Het werkterrein is verbreed naar Jeugdwet en Participatiewet.

De leden zijn A. van der Plas, E. Whyte, H. den Ouden-Nuninga en M. Otten. Zij waren al lid van de WMO-adviesraad. Nieuw zijn S. Vonk en A. Hoven. Voorzitter is Y. Steemers. Haar termijn loopt af op 1 juli 2017. In verband met deze korte periode wordt de voorzitter nu niet officieel benoemd.