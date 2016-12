Blues van eigen bodem, woensdagmiddag gespeeld op het muziekpodium in de Wezentuin.

Ewout Adriaans, bekend van Jug Bros, zorgde tijdens zijn solo-optreden voor een bijzonder sfeertje in het park. Hij vertolkte eigen nummers uit het repertoire dat de Texelaar in zijn lange muziekcarrière heeft geschreven. Daarbij draait het om de lol en plezier maken in muziek, maar ook nummers waarin lief en leed doorklinken.