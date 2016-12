Verlichting blijft branden op oudjaarsnacht

Vanwege de openbare orde en veiligheid blijft de openbare verlichting op het gehele eiland tijdens oudjaarsnacht de hele nacht branden. Dat meldt de gemeente op haar website.

Vanaf 1 januari gelden weer de normale tijden. Vanaf dat moment halveert de lichtsterkte in de woonwijken omstreeks 23.00 uur, tussen 01.00- 05.00 uur is de verlichting hier uit. In uitgaancentra en op de ontsluitingswegen gaat de verlichting 's nachts niet uit.

Denk om uw veiligheid en die van anderen

Vuurwerk mag op 31 december alleen worden afgestoken tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Wensballonnen en lichtkogels zijn verboden. Let op met vuurwerk afsteken, denk aan anderen en uzelf.

Gevaar van lichtkogels

Gebruik van (oude) lichtkogels is gevaarlijk en verboden. Lichtkogels zijn bedoeld om in geval van nood boven water afgestoken te worden. Ze moeten bij de meest heftige weersomstandigheden blijven branden. Het brandbare materiaal is een fosforverbinding, wat niet te blussen is. Lichtkogels branden langdurig en kunnen ook brandend naar beneden komen. Ze mogen uitsluitend afgeschoten worden als noodsignaal vanaf een schip. Het is verboden ze om een andere reden af te steken.