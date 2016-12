Winterbosloop eind van het jaar

Op zaterdag 31 december organiseert AV Texel de traditionele Sportshop Winterbosloop voor de 43 keer. Inschrijven kan men vanaf 10:15 uur in Bos en Duin, Bakkenweg 16. Het inschrijfgeld bedraagt voor de jeugd tot en met 16 jaar 2 euro en voor de ouderen is het 3 euro. Leden van AV Texel krijgen korting. Het startschot voor de jeugd voor de 1250 en 2500 m. zal om 11:00 uur vallen. Meteen na de finish van de laatste jeugdige deelnemer zal de prijsuitreiking ter plekke plaatsvinden. Hierna zullen de anderen om ongeveer 11:20 uur starten. Net als vorige jaren is de categorie meisjes en jongens van 13 t/m 14 jaar die 2500 m erbij gekomen (de eerste wint een prijs). De andere categorieën zijn: jongens en meisjes tot en met 9 jaar 1250 m., jongens en meisjes van 10 tot en met 12 jaar 2500 m., jongens en meisjes 15 tot en met 16 jaar en recreanten en 4,4 km wedstrijd over 8,8 km is de wedstrijd voor de vrouwen en de mannen. Voor de jeugd is er eremetaal te winnen en voor de 8,8 km wedstrijd zijn er voor de snelste mannen en vrouwen waardebonnen beschikbaar gesteld door de Sportshop. Na afloop is er een verloting voor elke deelnemer. Meer informatie vindt men op www.avtexel.nl