Sfeervolle kinderkerstdienst in De waal

In de Waalder kerk is op kerstavond traditiegetrouw een sfeervolle kinderkerstviering gehouden.

Om 16.50 uur verzamelde iedereen zich bij de rotonde en liep men met lantarentjes in een stoet door het dorp naar de kerk. Er was een leuk en veelzijdig programma samengesteld. Er was samenzang, Els de Waard bespeelde het orgel en Iris van Heerwaarden zong, begeleid door Lyda Wels een paar prachtige klassieke kerstliedjes. Ook werd door Saskia Bangma een boeiend verhaal verteld over de keuzes die men soms moet maken in het leven. Aan het einde van de dienst was er voor iedereen glühwein en warme chocomelk met kerstbrood.