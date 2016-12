Excelsior begint kerstmis met concert op straat

Een vroeg begin van Kerstmis in Oosterend, waar blazers van Excelsior op eerste kerstdag 's morgens vanaf 7.00 uur op straat kerstliedjes ten gehore brachten.

Een oude traditie van het fanfare uit Oosterend, waarbij de blazers in het schijnsel van lantaarnpalen musicerend door het dorp gaan. Op tweede kerstdag maandag 26 december geeft Excelsior een kerstconcert in de Maartenskerk in het dorp. Het optreden begint om 12.00 uur. Excelsior staat sinds dit seizoen onder leiding van dirigent Arnold van 't Ent. Medewerkers aan het concert zijn Lauri Brons (zang) en Bart Strijbos (gitaar). De toegang is gratis.