Dorian veilt Olympisch harness

Dorian van Rijsselberghe heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het glazen huis in Breda. De Olympisch kampioen windsurfen in de RS:X-klasse veilt namelijk zijn olympische windsurftrapeze voor 3FM Serious Request.

De 28-jarige Texelse ereburger behaalde - net als in 2012- een gouden plak tijdens een fantastisch toernooi in Rio de Janeiro. De in Los Angeles woonachtige Van Rijsselberghe is in Nederland in verband met sportgala van de NOS en het NOC/NSF. Hij is als Olympisch kampioen automatisch genomineerd voor de titel van sportman van het jaar, een titel waar hij overigens weinig om geeft.

"Ben jij een fanatieke windsurfer, of een enorme fan van Dorian? Bied dan mee en draag bij in de strijd tegen de stille killer: longontsteking!", schrijft hij op zijn website. "Dit harness is echt uniek, want hij is speciaal gemaakt voor Dorian tijdens zijn Olympische Spelen in Rio. Een opvallend detail: op het harness staat een Oranje leeuw, die er speciaal voor de Spelen is opgezet", staat te lezen op de website van Serious Request. Het harness is bovendien gesigneerd.