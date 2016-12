Woontij verruimt mogelijkheden tot reageren op woningaanbod

Woontij heeft de mogelijkheden om te reageren op het Woontij woningaanbod verruimd.

Sinds 1 januari 2016 zijn er strenge regels met betrekking tot de huur van een (nieuwe) huurwoning en het inkomen van de bewoner(s). Bij elk nieuw huurcontract zijn corporaties verplicht de inkomens te controleren en ervoor te zorgen dat de woning passend wordt verhuurd. Dit houdt dus in dat er woningen zijn waarop niet gereageerd kan worden, omdat het inkomen te laag (of te hoog is).

Het doel van de het verdelen van woonruimte is een evenwichtige verdeling waarbij de keuzevrijheid zoveel mogelijk bij de woningzoekenden ligt. De wachttijd zou voor alle woningzoekenden ongeveer even lang moeten zijn, ongeacht inkomen of de grootte van het huishouden. De inschrijfdatum van de woningzoekenden moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen. "Met deze uitgangspunten hebben we het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot aanpassingen die weer leiden tot ruimere keuzemogelijkheden voor de woningzoekenden van Woontij."

Vanaf nu zijn de mogelijkheden om te reageren op het Woontij woningaanbod verruimd. Er zijn 'schotjes' verwijderd tussen de diverse inkomens- en huurprijsgrenzen. Woningzoekenden hebben vanaf heden meer mogelijkheden op vrijgekomen woningen te reageren dan het afgelopen jaar.

Wie serieus op zoek is naar een woning adviseert Woontij via deze site kennis te nemen van de wijzigingen, zodat men optimaal geïnformeerd is.