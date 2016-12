Young 4 Ever wijst jeugd op risico's vuurwerk

De ambulant jongerenwerkers van Stichting Young 4 Ever delen de laatste week van december gratis pakketjes uit op straat met daarin informatie over veilig omgaan met vuurwerk, een veiligheidsbril en een aansteeklont. Tevens gaan ze daarbij het gesprek aan om jongeren bewust te maken van de gevaren en risico's van vuurwerk.

De pakketjes zijn ook gratis af te halen tijdens de openingstijden van jongerencentrum Time Out, aan de Wilhelminalaan 1 Den Burg. Via deze weg wensen we tevens iedereen mooie kerstdagen en een veilig nieuwjaar.