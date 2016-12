Genoeg te doen met kerst

Het is bijna zo ver, kerstmis. Traditiegetrouw is er dan het nodige te doen op Texel.

Novalishoeve

Bij de Novalishoeve bij Den Hoorn wordt vanavond vanaf 19:00 uur een kerstspel opgevoerd.

Zingen onder de boom

Op het Dorpsplein van De Koog vindt komende zaterdag (24 december) vanaf 19:00 uur traditiegetrouw het zingen onder de boom plaats. Medewerking wordt verleend door een tweetal solisten, de Koninklijke Texelse Fanfare en leerlingen van de Lubertischool. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Jeugddienst De Waal

In De Waal wordt 24 december een kerstjeugddienst gehouden. Om 16:50 uur wordt er verzameld bij de rotonde. Vanaf daar volgt een tocht met lantarentjes, lampjes en lichtjes richting de kerk. Verhalenvertelster Saskia Bangma komt het verhaal vertellen van Het Kleine Jagersmeisje. Een indianenverhaal dat gaat over moed. Over wel of niet tegen de regels ingaan, over de zorg voor je familie, grootouders, broer. Een verhaal voor kinderen maar ook met een ondertoon voor volwassenen. Iris van Heerwaarden zal voor ons zingen samen met Lida Wels. Els de Waard bespeelt het orgel. Jong, oud, Waalder of niet Waalder; iedereen is welkom.

Kinderkerstfeest Doopsgezinde kerk



In de Doopsgezinde kerk in Den Burg wordt op zondag 25 december – 1e kerstdag – van 16.00 tot 17.00 uur het kinderkerstfeest gevierd. Alle Texelse kinderen, kleinkinderen, vaders, moeders, opa's en oma's zijn hiervoor uitgenodigd. Ook gasten zijn welkom. Er is een kerstverhaal , kerstgedichtjes, er worden veel bekende kerstliedjes gezongen. Voor alle kinderen die aanwezig zijn ligt er een kleinigheidje onder de kerstboom.

Kerstmarkt Den Burg

Winkelhart Den Burg en stichting de Wezentuin houden komende vrijdag van 16:00 uur tot 21:00 uur een sfeervolle Kerstmarkt. Deze zal plaatsvinden in het park de Wezentuin en in de nabijheid van de grote verlichtte kerstboom op de Groeneplaats.

Texelse verhalen in dialect op de radio

Voor Radio Texel lezen Texelaars maandag tweede kerstdag Texelse verhalen voor in dialect. Dat gebeurt tijdens een extra lange uitzending van twee uur, van 17:00 tot 19:00 uur. Er wordt voorgelezen door Harry de Graaf, Hillie en Gia Vlas, Martha Witte, El Kortenhoeven en Gelein Jansen. De laatste twee nemen tevens de presentatie voor hun rekening.

Excelsior geeft kerstconcert





Blazers van Excelsior gaan eerste kerstdag vanaf 7.00 uur musicerend door het dorp. Ze spelen kerstliederen op diverse plaatsen. Het kerstconcert van Excelsior op tweede kerstdag maandag 26 december in de Maartenskerk begint om 12:00 uur. Het orkest staat onder leiding van dirigent Arnold van 't Ent. Medewerkers aan dit kerstconcert zijn: Lauri Brons (zang) en Bart Strijbos (gitaar). De toegang is gratis.

Herdertjesviering

In de rooms katholieke kerk in Den Burg wordt 24 december om 19:00 uur de traditionele herdertjesviering gehouden, met medewerking van kinderen van de Jozefschool. Kinderen uit groep 6 voeren de kerstmusical "Volg de ster" op. Zij worden ondersteund door een gelegenheidskoor van kinderen van de Jozefschool.

Eierlandsche Huis

De 'Achter de Rugediek zangers' geven op 23 december om 19:00 uur een kerstoptreden in het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. Medewerking wordt verleend door het fanfarekorps o.l.v. Johan Ran.