Stichting Hulp Oost Europa Texel in actie voor Moldavië

Stichting Hulp Oost Europa Texel houdt ook dit jaar weer een voedselactie voor ouderen en gehandicapten, om ze de winter door te helpen.

De ouderen in Moldavië zijn volledig aan hun lot overgelaten en zo arm, dat ze nauwelijks te eten hebben en elke dag moeten kiezen, of eten of de kachel stoken. Al een aantal jaren wordt in de winter geld ingezameld, om voedsel uit te delen aan mensen die werkelijk niets hebben. In Moldavië zijn goede en betrouwbare contactpersonen, die de voedselpakketten samenstellen en uitdelen. Dit zijn allemaal vrijwilligers, zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen en al het geld dat binnenkomt besteed wordt aan voedsel.

Wie wil helpen kan een bijdrage overmaken op bankrekening NL 18 RABO 036 25 21 905 van de Stichting HULP OOST EUROPA TEXEL ( met ANBI goedkeuring )