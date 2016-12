En Passant schaker Gerard Postma boekt sensationele zege

En Passant heeft het tegen het ijzersterke team van Magnus uit Schagen niet kunnen bolwerken. De Texelse schakers verloren de uitwedstrijd met 5 ,5 – 2,5 . Toch keerde het achttal in opgetogen stemming huiswaarts, want Gerard Postma, die door een de tactische opstelling aan het eerste bord speelde, boekte daar een magistrale, miraculeuze overwinning op kandidaat-meester Warner de Weerd.

Thomas Richter nam het op tegen nationaal meester Piet Peelen. Richter speelde uitstekend en had heel lang zicht om met de zwarte stukken Peelen een half puntje af te snoepen. Peelen kwam in grote tijdnood, maar wist in het verre eindspel tòch de overwinning te behalen.

Aad Bakker zat eveneens uit tactische overwegingen aan een hoog bord waar hij de provinciale topper Enrico van Egmond tegenover zich vond. De 90-jarige Bakker probeerde met de Hollandse verdediging van Egmond te verrassen, kwam nog ongeschonden de opening door, maar werd in het middenspel overklast.

Ook Jon van Dorsten, Jaap de Wijk en Jaap Dros kregen een nul aan hun broek.

De Wijk ging het eerste onderuit tegen de slimme tacticus David de Visser die de Wijk rechtsstreeks vanuit de opening overrompelde.

De Texelse kampioen Jaap Dros blunderde in een ongeveer gelijke stelling. De fout was dusdanig ernstig dat er geen houden meer aan was. Met enkele krachtzetten greep Jan-Pjotr Komen het hele punt.

Jon van Dorsten zette zijn partij tegen de zeer sterke Wim Boom veelbelovend op. Een kleine finesse in het middenspel was van Dorsten echter ontgaan; plotseling bleek een aangevallen paard geen vluchtveld meer te hebben. Van Dorsten nam toen maar twee pionnen voor het stuk, maar Boom verzilverde snel zijn materiële overwicht.

Joop Rommets deelde niet in de malaise. Hoewel hij niet al te best uit de opening kwam, greep hij onmiddellijk zijn kans toen tegenstander Siem Roet wat al te agressief de aanval zocht. Rommets toonde met een paar stevige riposten aan dat de aanval van Roet rammelde en pakte zonder problemen de zege.

Kees de Best kwam heel dicht bij de winst. Na de nodige schermutselingen in het middenspel wist hij tegenstander Wim Smit een pion te ontfutselen. Dat was helaas wel een dubbelpion en door een zeer goed geposteerd paard van Smit bleek de winst voor De Best illusoir. De schakers besloten daarom tot remise.

Magnus-Anna Paulowna Chess – En Passant : 5,5-2,5

1. W. de Weerd - G.Postma 0-1

2. E. v. Egmond - A. Bakker 1-0

3.W. Boom - J.v. Dorsten 1-0

4. P.Peelen -T. Richter 1-0

5. D. de Visser - J. de Wijk 1-0

6. S. Roet -J.Rommets 0-1

7. J.P. Komen -J. Dros 1-0

8. W. Smit -K. de Best 0,5-0,5