Dj's Serious Request

In Het Cafeetje in Oosterend draait het komende week om vinyl. Een legioen disjockeys en oud dj's is opgetrommeld voor Serious Request.

Ten behoeve van het goede doel van het Glazen Huis worden van maandag 19 tot en met zaterdag 24 december verzoekjes gedraaid. Jong en iets minder jong neemt plaats achter de draaitafel. Aron Zeeman is van de partij, maar ook het duo Sjaak Schrama en Hette Feikema. In de turbulende jaren zeventig draaide dit duo in de spraakmakende Koger discotheek Riche.

Andere dj's van weleer zijn Dick "River" Oudendag, Pieternel Geurtz is van de partij, Marije Schoo, Marco van Sambeek, Jacob Mechielse, Mike "Jagger" Brouwer en vele anderen. Dagelijks wordt er vanaf circa 15.00 uur gedraaid, vrijdag begint rond 22.00 uur een optreden van Whatever. Zaterdag is er muziek van 12.00 tot 18.00 uur. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen, dat kost €1,-, maar meer is ook welkom. Net als spontane inzamelingsacties, waarvan het geld in het Glazen Huis kan worden gestort.

De opbrengst is voor het Rode Kruis. Onder het motto "Laat ze niet stikken" gaat het geld naar bestrijding van longontsteking. Er staat en bak vol platen, men kan ze ook zelf meebrengen, zolang het maar vinyl is.