Cursus over Planetenstelsel

Volkssterrenwacht De Jager geeft in januari en februari een cursus over het Planetenstelsel.

De cursus behandelt het ontstaan van planetenstelsels, met hun planeten, manen en bijzondere objecten. Aan de orde komen bovendien planeten bij andere sterren (exoplaneten), en verklaringen voor typische verschillen tussen de planeten, de aanwezigheid van planeetatmosferen, magneetvelden, wel-of-geen leven, etc. De cursus wordt gegeven door drs. C. Veth in de Sterrenzaal (Ecomare), beginnend op maandag 16 januari 2017 om 20:15 uur en de daaropvolgende 6-7 maandagavonden.

Kosten: € 35,-, inclusief koffie en thee en een jaar donateurschap. Er hoeft geen cursusboek te worden aangeschaft. Opgeven per e-mail: veth0030@kpnmail.nl met naam, adres, telefoonnummer en een e-mailadres waarop het cursusmateriaal kan worden ontvangen.